Россиянина назвали в Китае «лучшим туристом» за спасение утопающего

Москва, 13 апреля. Россиянин Юрий Пасканный был удостоен звания «лучший турист» в китайском городе Санья за спасение утопающего. Об этом сообщил представитель турфирмы «Санья Холлидэй» Павел Ясычков.

По его словам, 23 марта в бухте Дадунхай спасатели вытаскивали на берег тонущего мужчину. Пасканный, увидев, что они не справляются, предложил им свою помощь. Когда утопающий был доставлен на берег, никто не знал, как оказать ему первую помощь, при этом мужчина уже не дышал.

Россиянин со школьных уроков помнил, как помочь человеку в таком случае. Он очистил мужчине дыхательные пути от воды и сделал искусственное дыхание. После этого у пострадавшего возобновилось сердцебиение, он задышал, передает РИА Новости.

Пасканный, убедившись, что все в порядке, ушел, однако на пляже оказался местный журналист, который сделал несколько фотографий произошедшего.

«Они были настолько восхищены, что разослали эти фотографии во все компании, и мы узнали на этих снимках наших туристов», — отметил Ясычков.

Как уточняет URA.ru, за спасение утопающего власти города удостоили Юрия Пасканного и его супругу звания «Лучший турист города Санья», а гостиница и турфирма подарили россиянам еще одну неделю проживания и билеты на самолет.