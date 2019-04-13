Эксперт объяснил, зачем на КТО в Тюмени направили 1500 человек. ФАН-ТВ

Полковник запаса, ветеран боевых действий в Чечне Николай Колганов оценил контртеррористическую операцию в Тюмени, в которой были ликвидированы два боевика. Бывший военнослужащий отметил, что сегодня уровень подготовки спецслужб на высоком уровне.

«В давние времена около двух-трех человек участвовали в штурме небольших объектов. Эффективность такой операции сводилась практически к нулю. Потери были с той, и с другой стороны. Сейчас на такие операции бросаются серьезные силы, чтобы мы не несли потери», — отметил эксперт.

Напомним, в ночь на 13 апреля сотрудники ФСБ ликвидировали двух членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Сообщается, что в операции принимали участие около 1500 силовиков. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям: приготовление к убийству двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

1 Организация запрещена на территории РФ.