Москва, 13 апреля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева победила в произвольной программе командного Кубка мира по фигурному катанию.

Соревнования проходили в Фукуоке, в Японии. Россиянка получила за произвольную программу командного Кубка мира от судей 153,89 балла. Отмечается, что это личный рекорд 22-летней спортсменки.

Серебро досталось американке Брейди Тенелл, которая заработала 150,83 балла. Тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото с 146,70 балла.

Туктамышева призналась, что сезон завершается для нее очень хорошо.

«Я так рада сейчас, что я смогла сделать все, что от меня зависело, — приводит ее слова портал Golden Skate. — Тройной аксель получался хорошо в течение всего сезона, и для меня было неудивительно, что я справилась и продолжила дальше и в этот раз».

Отметим, золото Туктамышева помогает российской сборной завершить Кубок мира на третьем месте в итоговом зачете. Россия получила на турнире 102 очка. Лидером оказались США — 117 баллов, второе место у Японии — 104 балла.

11 апреля Туктамышева показала второй результат во время выступления на командном чемпионате мира в Японии. Короткую программу в исполнении россиянки судьи оценили в 80,54 балла.