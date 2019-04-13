Экс-участница группы Serebro рассказала, как отказалась от мечты из-за Фадеева

Москва, 13 апреля. Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина, выступающая теперь под псевдонимом Molly, рассказала, как отказалась от мечты из-за продюсера Макса Фадеева.

В передаче «Вечерний Ургант» Серябкина призналась, что с детства занималась танцами и мечала стать танцовщицей. В юности ей удалось попасть в подтанцовку к Ираклию Пирцхалаве.

«Я думала, что я буду танцевать. И потом случилась встреча с Максом [Фадеевым], которая изменила мое будущее», — подчеркнула артистка.

Она отметила, что при встрече он сразу поинтересовался у нее, поет ли она. Встреча продюсера и будущей участницы группы Serebro произошла на репетиционной базе.

Девушка отметила, что петь она умела, так как с ней музыкой еще в детстве занималась соседка по балкону. Однако танцевальный талант на передаче она тоже продемонстрировала: в этом ей помог Дмитрий Хрусталев, соведущий Ивана Урганта, который занимался бальными танцами.

Напомним, Серябкина в октябре сообщила об уходе из Serebro. Певица покинула состав группы с 1 февраля, Фадеев объявил кастинг и набрал новых участниц в группу.

Серябкина начала сольную карьеру под псевдонимом Molly. Под этим именем она уже исполнила песню с Егором Кридом, который ранее разорвал контракт с лейблом Black Star.

Ранее генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов подтвердил, что контракт между звукозаписывающей компанией и певцом Егором Кридом истек в марте этого года. Права на имя «Егор Крид» принадлежат Black Star, поэтому для сольных проектов певец теперь может использовать свою настоящую фамилию — Булаткин, передает телеканал «360».