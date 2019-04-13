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Резолюция США по КСИР развязала руки израильской агрессии против Сирии

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Резолюция США по КСИР развязала руки израильской агрессии против Сирии

Сирийские части ПВО уничтожили несколько ракет ВВС Израиля, запущенных, согласно имеющейся информации, по объектам Сирийской арабской армии в провинции Хама. По информации сирийского агентства SANA, крылатые ракеты были по району сирийского города Масьяф.

По данным сирийских источников, под ударом оказался район Национального госпиталя на северо-востоке города Масьяф. В этом же районе, но севернее, находится крупная военная база сирийской армии, а также, предположительно, тренировочный лагерь «Хезболлы». «Источники утверждают, что в результате удара были разрушены несколько зданий и получили ранения трое военнослужащих», добавляют СМИ. Удар был нанесен в 2.30 ночи в субботу.

Под ударом израильской авиации оказался научный центр в районе деревни Аз-Зави, а также лагерь Тала’и в районе Шейх-Габдана — такую информацию распространяют медиаактивисты в Twitter. Сообщается об ударе по научному центру и колледжу менеджмента и бухгалтерии в районе Масьяфа.

В нанесении ударов по сирийской территории участвовали, предположительно, восемь истребителей ВВС Израиля. Эта информация пока не подтверждена. По данным источников, самолеты ВВС Израиля прилетели с юга через территорию Ливана — сначала они были замечены в районе ливанского населенного пункта Сайда на берегу Средиземного моря, а позже на очень низкой высоте пролетели над ливанским городом Баальбек.

Резолюция США по КСИР развязала руки израильской агрессии против Сирии

Первые фотографии — предположительно с места попаданий — свидетельствуют о значительных разрушениях. По утверждениям источников, целью израильской авиации вновь стали объекты, на которых базируются члены иранского Корпуса стражей Исламской революции и ливанского движения «Хезболла» — союзников Дамаска в борьбе против террористов. По данным неофициальных источников, число раненых в результате авианалета достигает, по разным данным, от 9 до 17 человек; отмечается, что КСИР никогда не публикует отчеты о своих потерях.

Предыдущий удар по объектам в Сирии ВВС Израиля нанесли 27 марта — тогда из целями стали промышленная зона Шейх Наджар к востоку от города Алеппо. Тогда целями, согласно заявлениям Израиля, также стали объекты проиранских сил.

Следует отметить — всего в 15 километрах к северо-западу от места нанесения ударов базируются переданные ПВО Сирии российские зенитно-ракетные комплексы С-300. На данный момент неизвестно, принимали ли они участие в отражении израильской атаки. В целом израильские системы ПВО сработали успешно, уничтожив ряд ракет и не допустив более серьезных разрушений в районе Масьяфа. Пресс-служба Армии обороны Израиля на данный момент никак не комментирует новый авиаудар.

Резолюция США по КСИР развязала руки израильской агрессии против Сирии

Напомним, 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о внесении иранского Корпуса Стражей Исламской революции в список иностранных террористических организаций — объявив, таким образом, террористами часть Вооруженных сил Ирана. Ранее КСИР были объявлены террористическими организациями в Саудовской Аравии и Бахрейне. В ответ Тегеран причислил к списку террористических организаций Центральное командование ВС США. «Хезболла», между тем, уже длительное время объявлена террористической организацией в США и Израиле.

Решение Вашингтона объявить КСИР террористами, вполне очевидно, можно рассматривать как провокационное, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН Борис Долгов. Эксперт напомнил — даже если теперь в Израиле будут заявлять, что «борются с террористами» (в лице КСИР), авиаудары по сирийской территории являются прямым нарушением международного законодательства.

«Новые удары являются продолжением прежней политики Израиля по отношению к сирийскому конфликту. Это, безусловно, нарушение международных законов, поскольку происходит вторжение в воздушное пространство Сирии. То, что это будет происходить после прошедших выборов и победы Биньямина Нетаньяху, было очевидно еще до выборов — любой израильский лидер будет проводить ту же политику, что и сейчас, что мы и наблюдаем, — отметил Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Следует отметить, что Израиль продолжает свою агрессивную деятельность, несмотря на достигнутые ранее, после гибели российского Ил-20 и российских военнослужащих, соглашения, и заявления руководства Сирии и Ирана о возможности ответных действий. Данная политика продолжается, поскольку за спиной у Израиля стоят Соединенные Штаты, и это основной фактор, который влияет на эту политику».

По мнению эксперта, решение Трампа подталкивает Израиль к применению военной силы на территории Сирии, и будет иметь далеко идущие негативные последствия.

«Заявление США о том, что они объявляют Корпус Стражей Исламской революции террористической организацией, открывает достаточно широкие возможности и для США, и для Израиля.

Это позволяет применять против КСИР военные методы, и вводить новые санкции против самого Ирана, — отметил Долгов. — Это очень серьезное заявление, и у него могут быть далеко идущие негативные последствия. Безусловно, это провоцирует Израиль на новые воздушные удары».

Резолюция США по КСИР развязала руки израильской агрессии против Сирии

При этом нельзя забывать важнейшую роль, которую Корпус Стражей Исламской революции и вместе с ним «Хезболла», сыграли в противодействии террористическим группировкам в Сирии.

«Иран — одна из стран-гарантов астанинских соглашений, и вместе с РФ и Турцией способствовал нахождению путей урегулирования сирийского конфликта, — напомнил собеседник ФАН. — Иран как союзник РФ и Турции оказал значительную помощь в сирийском конфликте в борьбе против радикальных группировок — против «Джебхат ан-Нусры»1 и аффилированных с ней группировок, а ранее — против ИГИЛ1 (запрещено в РФ). Роль Ирана и проиранских сил, движения «Хезболла» и ливанских добровольцев в борьбе против террористов, безусловно, велика, они боролись и борются против террористов и внесли значительный вклад в победу над ИГИЛ».

Его слова подтвердил в разговоре с ФАН арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин, который напомнил, что проиранские формирования выполнили основную задачу в начале сирийской войны — не дали террористам захватить Дамаск в ходе ожесточенных боёв 2013-го года.

«Дело в том, что «Хезболла» и КСИР сыграли решающую роль — в течение длительного периода они были живой силой на земле, которая нанесла поражение боевикам, выступившим против Дамаска. Весь начальный период конфликта, до недавнего времени, на земле воевал КСИР и воевали отряды «Хезболлы», потому что сирийская армия была практически деморализована и период восстановления проходил тяжело и долго и не закончился, на самом деле, до сих пор.

Иранские и проиранские формирования выполнили главную роль в войне на земле, — подчеркнул Чупрыгин. — Это очень не нравится Израилю, поэтому он и наносит удары по лагерям КСИР».

Резолюция США по КСИР развязала руки израильской агрессии против Сирии

В случае, если бы действия Израиля против иранских сил были бы более эффективны, Тель-Авив мог бы получить рядом со своими границами зону хаоса, уничтожение центральной власти в Дамаске и превращение всей Сирии в питательную среду для международного терроризма.

«Если бы не они, то сегодня Башара Асада бы уже не было, и в Дамаске мы наблюдали бы бесконечные перевороты, войну фракций, взрывы, политические убийства и так далее — потому что когда оппозиционная банда пришла бы к власти, они начали бы делить этот пирог, не желая отдавать ничего соседу», — отметил востоковед.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Валентин Меликов
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