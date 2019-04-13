Резолюция США по КСИР развязала руки израильской агрессии против Сирии

Сирийские части ПВО уничтожили несколько ракет ВВС Израиля, запущенных, согласно имеющейся информации, по объектам Сирийской арабской армии в провинции Хама. По информации сирийского агентства SANA, крылатые ракеты были по району сирийского города Масьяф.

По данным сирийских источников, под ударом оказался район Национального госпиталя на северо-востоке города Масьяф. В этом же районе, но севернее, находится крупная военная база сирийской армии, а также, предположительно, тренировочный лагерь «Хезболлы». «Источники утверждают, что в результате удара были разрушены несколько зданий и получили ранения трое военнослужащих», добавляют СМИ. Удар был нанесен в 2.30 ночи в субботу.

Под ударом израильской авиации оказался научный центр в районе деревни Аз-Зави, а также лагерь Тала’и в районе Шейх-Габдана — такую информацию распространяют медиаактивисты в Twitter. Сообщается об ударе по научному центру и колледжу менеджмента и бухгалтерии в районе Масьяфа.

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ماس كهربائي قوي يضرب البحوث العلمية في قرية #الزاوي و معسكر الطلائع في الشيخ غضبان في ريف مصياف pic.twitter.com/yOb4henUbC — واحد من الناس (@Mj0PQww2eii6FQJ) April 13, 2019

В нанесении ударов по сирийской территории участвовали, предположительно, восемь истребителей ВВС Израиля. Эта информация пока не подтверждена. По данным источников, самолеты ВВС Израиля прилетели с юга через территорию Ливана — сначала они были замечены в районе ливанского населенного пункта Сайда на берегу Средиземного моря, а позже на очень низкой высоте пролетели над ливанским городом Баальбек.

Первые фотографии — предположительно с места попаданий — свидетельствуют о значительных разрушениях. По утверждениям источников, целью израильской авиации вновь стали объекты, на которых базируются члены иранского Корпуса стражей Исламской революции и ливанского движения «Хезболла» — союзников Дамаска в борьбе против террористов. По данным неофициальных источников, число раненых в результате авианалета достигает, по разным данным, от 9 до 17 человек; отмечается, что КСИР никогда не публикует отчеты о своих потерях.

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تصویر گزارش شده از یکی از مناطق مورد حمله نیروی هوایی ارتش اسرائیل به مواضع گروه تروریستی سپاه پاسداران در مصیاف

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Предыдущий удар по объектам в Сирии ВВС Израиля нанесли 27 марта — тогда из целями стали промышленная зона Шейх Наджар к востоку от города Алеппо. Тогда целями, согласно заявлениям Израиля, также стали объекты проиранских сил.

Следует отметить — всего в 15 километрах к северо-западу от места нанесения ударов базируются переданные ПВО Сирии российские зенитно-ракетные комплексы С-300. На данный момент неизвестно, принимали ли они участие в отражении израильской атаки. В целом израильские системы ПВО сработали успешно, уничтожив ряд ракет и не допустив более серьезных разрушений в районе Масьяфа. Пресс-служба Армии обороны Израиля на данный момент никак не комментирует новый авиаудар.

Напомним, 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о внесении иранского Корпуса Стражей Исламской революции в список иностранных террористических организаций — объявив, таким образом, террористами часть Вооруженных сил Ирана. Ранее КСИР были объявлены террористическими организациями в Саудовской Аравии и Бахрейне. В ответ Тегеран причислил к списку террористических организаций Центральное командование ВС США. «Хезболла», между тем, уже длительное время объявлена террористической организацией в США и Израиле.

Решение Вашингтона объявить КСИР террористами, вполне очевидно, можно рассматривать как провокационное, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН Борис Долгов. Эксперт напомнил — даже если теперь в Израиле будут заявлять, что «борются с террористами» (в лице КСИР), авиаудары по сирийской территории являются прямым нарушением международного законодательства.

«Новые удары являются продолжением прежней политики Израиля по отношению к сирийскому конфликту. Это, безусловно, нарушение международных законов, поскольку происходит вторжение в воздушное пространство Сирии. То, что это будет происходить после прошедших выборов и победы Биньямина Нетаньяху, было очевидно еще до выборов — любой израильский лидер будет проводить ту же политику, что и сейчас, что мы и наблюдаем, — отметил Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей. Следует отметить, что Израиль продолжает свою агрессивную деятельность, несмотря на достигнутые ранее, после гибели российского Ил-20 и российских военнослужащих, соглашения, и заявления руководства Сирии и Ирана о возможности ответных действий. Данная политика продолжается, поскольку за спиной у Израиля стоят Соединенные Штаты, и это основной фактор, который влияет на эту политику».

По мнению эксперта, решение Трампа подталкивает Израиль к применению военной силы на территории Сирии, и будет иметь далеко идущие негативные последствия.

«Заявление США о том, что они объявляют Корпус Стражей Исламской революции террористической организацией, открывает достаточно широкие возможности и для США, и для Израиля. Это позволяет применять против КСИР военные методы, и вводить новые санкции против самого Ирана, — отметил Долгов. — Это очень серьезное заявление, и у него могут быть далеко идущие негативные последствия. Безусловно, это провоцирует Израиль на новые воздушные удары».

При этом нельзя забывать важнейшую роль, которую Корпус Стражей Исламской революции и вместе с ним «Хезболла», сыграли в противодействии террористическим группировкам в Сирии.

«Иран — одна из стран-гарантов астанинских соглашений, и вместе с РФ и Турцией способствовал нахождению путей урегулирования сирийского конфликта, — напомнил собеседник ФАН. — Иран как союзник РФ и Турции оказал значительную помощь в сирийском конфликте в борьбе против радикальных группировок — против «Джебхат ан-Нусры»1 и аффилированных с ней группировок, а ранее — против ИГИЛ1 (запрещено в РФ). Роль Ирана и проиранских сил, движения «Хезболла» и ливанских добровольцев в борьбе против террористов, безусловно, велика, они боролись и борются против террористов и внесли значительный вклад в победу над ИГИЛ».

Его слова подтвердил в разговоре с ФАН арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин, который напомнил, что проиранские формирования выполнили основную задачу в начале сирийской войны — не дали террористам захватить Дамаск в ходе ожесточенных боёв 2013-го года.

«Дело в том, что «Хезболла» и КСИР сыграли решающую роль — в течение длительного периода они были живой силой на земле, которая нанесла поражение боевикам, выступившим против Дамаска. Весь начальный период конфликта, до недавнего времени, на земле воевал КСИР и воевали отряды «Хезболлы», потому что сирийская армия была практически деморализована и период восстановления проходил тяжело и долго и не закончился, на самом деле, до сих пор. Иранские и проиранские формирования выполнили главную роль в войне на земле, — подчеркнул Чупрыгин. — Это очень не нравится Израилю, поэтому он и наносит удары по лагерям КСИР».

В случае, если бы действия Израиля против иранских сил были бы более эффективны, Тель-Авив мог бы получить рядом со своими границами зону хаоса, уничтожение центральной власти в Дамаске и превращение всей Сирии в питательную среду для международного терроризма.

«Если бы не они, то сегодня Башара Асада бы уже не было, и в Дамаске мы наблюдали бы бесконечные перевороты, войну фракций, взрывы, политические убийства и так далее — потому что когда оппозиционная банда пришла бы к власти, они начали бы делить этот пирог, не желая отдавать ничего соседу», — отметил востоковед.

1 Организация запрещена на территории РФ.