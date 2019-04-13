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Возле российского посольства в Киеве произошел взрыв

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Возле российского посольства в Киеве произошел взрыв

Киев, 13 апреля. Недалеко от здания российского посольства в Киеве произошел взрыв. По информации Нацполиции Украины, на Воздухофлотском проспекте взорвался высоковольтный кабель.

«По информации представителей «Киевэнерго», произошел взрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге», – говорится в комментарии правоохранительных органов.

Пресс-служба киевского управления Нацполиции опубликовала несколько фотографий с места взрыва. На кадрах видно, что пострадала в результате хлопка только мостовая — на площади не более квадратного метра волнами пошла брусчатка. 

В настоящее время проводится проверка, информация о проблемах с электроснабжением объектов Юго-Западной железной дороги не поступала. Напомним, в декабре минувшего года у здания российской дипломатической миссии в столице Украины небольшой митинг провели сторонники запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1. Националисты обнесли посольство РФ «забором» из оградительной ленты.

За месяц до этого провокаторы забросали территорию посольства дымовыми шашками. Акция была связана с инцидентом в Керченском проливе, где российские пограничники задержали нарушивших государственную границу РФ украинских моряков.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федор Веснин
Источник: Национальная полиция Украины
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