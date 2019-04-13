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Названа дата визита спецпредставителя США по Афганистану в Москву

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Названа дата визита спецпредставителя США по Афганистану в Москву

Москва, 13 апреля. Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад может приехать в Москву 25 апреля. Об этом сообщил в субботу спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, Халилзад собирается принять участие в трехсторонних консультациях между Россией, США и Китаем.

«Визит запланирован на 25-ое. Он будет участвовать в трехсторонних консультациях», — приводит слова Кабулова РИА Новости.

Он уточнил, что иных контактов в российском внешнеполитическом ведомстве у спецпредставителя США не запланировано.

В настоящее время в Афганистане участились случаи вооруженных столкновений с участием США. В январе Вашингтон согласовал с террористической организацией «Талибан»1 (запрещена в РФ) документ о выводе иностранного контингента из страны.

На территории Афганистана американские военные должны оказывать помощь в борьбе против террористов. Однако, как отмечали в МИД РФ, на деле США оказывает боевикам поддержку.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Василий Котов
Источник: РИА Новости
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