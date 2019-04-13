ФАН публикует видео ракетного удара Израиля по сирийскому Масьяфу

Дамаск, 13 апреля. Израильская авиация выпустила ракеты по сирийскому городу Масьяф. Инцидент произошел в 02.30 по местному времени, в субботу, 13 апреля. На месте атаки побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Силы ПВО Сирийской Арабской Республики быстро перехватили израильские ракеты, находящиеся в небе над провинцией Хама. По информации наших источников, в результате атаки на провинцию САР несколько человек пострадали, ряд зданий также был разрушен. Информация о пострадавших может обновиться.

В нашем распоряжении появилось видео с места происшествия:

На кадрах можно заметить яркие вспышки, несмотря на то, что инцидент произошел в темное время суток. Фоном слышны испуганные голоса людей.

Напомним, в прошлом месяце в Сирии израильские ракеты уже нанесли удар по Алеппо, атака была отражена подразделениями ПВО САР. Тогда израильские ВВС пролетали в районе населенного пункта Шейх-Наджар, несколько ракет было сбито сирийскими средствами противовоздушной обороны.

В целом во время сирийского кризиса израильская сторона выпустила по территории Сирийской Арабской Республики сотни ракет, в результате чего погибли более 20 военнослужащих и мирных жителей, кроме того, серьезные разрушения были зафиксированы в Международному аэропорту Дамаска и других важных объектах инфраструктуры.

Командование израильской армии утверждало, что целью атак были подразделения, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции. Однако, жертвами ударов неоднократно становились обычные жители страны.