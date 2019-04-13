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Парк «Ленские столбы» в Якутии зимой посетили более 11 тысяч человек

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Парк «Ленские столбы» в Якутии зимой посетили более 11 тысяч человек

Якутск, 13 апреля. Национальный парк «Ленские столбы» в Якутии зимой посетили более 11 тысяч человек, летний сезон откроется после начала навигации, рассказал директор парка Аркадий Семенов.

Закрытие сезона должно было пройти на территории парка, но из-за сильного потепления и проблем с транспортом пришлось перенести праздник в Якутск. По словам Аркадия Семенова, «Ленские столбы» привлекли внимание туристов из Индии, Франции и Японии.

22 декабря на территории национального парка зажгли огонь международных спортивных игр «Дети Азии». Гостем праздника стали артист Никита Джигурда.

Согласно постановлению премьер-министра России Дмитрия Медведева, в 2018 году парк получил статус федерального. Многие российские и зарубежные ученые приезжают для исследовательской работы в «Ленские столбы», где обитает около 40 видов млекопитающих, более сотни видов птиц.

Геологическое образование появилось в Кембрийский период, им около 500 миллионов лет. Ранее сообщалось, что власти Карелии получат 1 млрд рублей на строительство дороги до парка «Кижи».

Автор: Юлия Шелковенко
Источник: РИА Новости
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