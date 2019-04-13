Корабли НАТО завершили учения «Морской щит» в Черном море

Брюссель, 13 апреля. В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в котором принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.

Учения проходили под командованием Румынии. В маневрах принимали участие корабли Турции, Нидерландов, Канады и Болгарии. Ранее моряки Североатлантического альянса отработали отдельные элементы на учениях в Черном море совместно с Украиной и Грузией.

Бутс поблагодарил президента Румынии Клауса Йоханниса и главу генштаба вооруженных сил Румынии Николае Чукэ.

«Спасибо президенту Клаусу Йоханнису и генералу Чукэ за ваш визит на корабли», — написал он на своей странице в Twitter.

#SNMG2 ????????????????????????????????????????completed the Romanian led exercise #SeaShield2019 in the Black Sea today with a high representation. Thank you President Iohannis and General Ciuca for your visit to the Ships. #NATO pic.twitter.com/iCmhXXDAKD — Boudewijn Boots (@BoudewijnBoots) April 12, 2019

В апреле этого года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО согласовала меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, в том числе учения, обмен информацией и заходы в порты. По мнению генсека военно-политического блока, это поможет улучшить осведомленность НАТО о ситуации в акватории.

В ответ Черноморский флот России также провел учения в Черном море. Российские морские пехотинцы отработали погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль «Азов», а также выход машин на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья. Группа кораблей флота была усилена большим ракетным катером «Шуя», малым ракетным катером «Р-60» и малым противолодочным кораблем «Суздалец». В отряд также вошел противодиверсионный катер «Кинель».