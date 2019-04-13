Жители Томской области задыхаются из-за нерабочей канализации, пока чиновники бездействуют

Жить здесь опасно, но люди все равно живут — в поселке Спутник Томской области местные жители вынуждены дышать через рот. Тошнотворный запах канализации не дает наполнить легкие чистым воздухом. А все потому, что местные чиновники не торопятся разобраться с запуском очистных сооружений. Осветить ситуацию решило Федеральное агентство новостей.

Поселок Спутник был возведен в 1960-е годы для проживания обслуживающего персонала учебного ядерного реактора НИИ ядерной физики Томского политехнического университета. В 1964 году он вошел в состав города Томска, и с тех пор все, что там происходит, зависит от усилий городских чиновников.

История с очистными сооружениями началась еще в прошлом веке. В 1996 году небольшая насосная станция, обеспечивавшая нужды местных жителей и ядерный реактор института, сломалась. Оборудование не выдержало повышенной нагрузки городского коллектора, к которому было подключено.

По словам местных старожилов, тогда несколько сотен тысяч рублей, которые необходимы были на закупку качественного оборудования, ни у университета, ни у администрации не нашлось. Поломку решили устранить своими силами, и на протяжении последующих нескольких лет ремонтом насоса занимались специалисты политеха.

Однако устаревшее оборудование не смогло справиться с нагрузкой и окончательно сломалось. Сточные воды начали выливаться прямо на землю и полноводными ручьями нечистот стекать в реку Большая Киргизка.

«Запахи у нас идут от слива бытовых стоков на рельеф примерно в 900 м от жилой зоны, — пояснила ФАН местная неравнодушная жительница Нина Никитенкова. — Зимой, когда все замерзает и покрывается толстым слоем льда, запаха не чувствуется, но как только наступает весна, лето — вонища стоит несусветная».

Несмотря на то что Спутник — поселок, сейчас на его территории проживают около двух тысяч человек. Помимо этого, рядом также расположены поселок Штамово и садово-огородный кооператив «Сосновка». Мириться с таким положением дел местные жители не захотели — и начали борьбу за чистый воздух, воду и экологию.

В 2011 году в Советский районный суд города Томска прокурором Октябрьского района был подан гражданский иск в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации города Томска. В заявлении требовалось признать незаконным бездействие городских чиновников по организации водоотведения, а также обязать их принять все необходимые меры по ликвидации несанкционированного сброса сточных вод на рельеф местности.

«Денег на решение проблемы очень долго не было. В 2016 году, вместо того чтобы поставить в канализационную насосную станцию (КНС-32) один или два новых насоса, нам неожиданно подсунули вариант очистных локальных сооружений, который начали строить рядом с поселком Спутник», — продолжила Нина Алексеевна.

Как следует из сайта государственных закупок, в апреле 2016 года был выбран подрядчик, который пообещал за 53 055 249 рублей (а с учетом изыскательных работ проект КОС составил 56 396,42 тыс. рублей. — Прим. ред.) произвести «реконструкцию системы водоотведения в пос. Спутник (решение судов) для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от пос. Спутник, с проектной мощностью 200 куб. м/сут».

Согласно техническому заданию, исполнитель должен был реконструировать существующий КНС-1 и использовать части напорного коллектора для подачи стоков к очистным сооружениям и строительства комплекса очистных сооружений.

Занятно, что на проектно-сметную документацию в конце марта 2013 года было получено положительное заключение экспертизы ОГАУ «Томскгосэкспертиза». Муниципальный контракт на реконструкцию департамент капитального строительства администрации города Томска заключил с ООО «Братство», которое должно было исполнить его к 1 декабря 2016 года.

В апреле 2017 года Октябрьский районный суд Томска рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску доктора технических наук, заведующего лабораторией №31 ядерного реактора, начальника производственного отдела радиофармпрепаратов Томского политехнического университета Виктора Скуридина к администрации Томска и ООО «Братство». Истец требовал прекратить строительные и пусконаладочные работы и запретить введение в эксплуатацию объекта капитального строительства — на только что построенном очистном биореакторе «Тверь-200С».

Стоит также отметить, что на сторону жителей встала Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области. В очередном судебном разбирательстве, на этот раз в Арбитражном суде, инициированном департаментом капитального строительства администрации города Томска, она пыталась добиться предписания устранить допущенные в ходе строительства нарушения — выход за пределы санитарной зоны и предельно близкое строительство к жилым домам (86 метров, а должно быть как минимум 150 метров).

Несмотря на приведение всех доводов, отстоять свою позицию Госинспекции не удалось. Суд также поддержал департамент, сочтя требования ответчика выходящими за рамки его ведения.

А тем временем, пока в судах идут многочисленные тяжбы, местные жители вновь забили в набат. Канализационные стоки начали так обильно растекаться, что не замечать их было уже нельзя.

Удостовериться в правдивости слов жителей Спутника решили не только члены общественной организации Общероссийского народного фронта (ОНФ), но и инспекторы управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Томской области.

«При проверке обоснованность жалоб жителей поселка Спутник подтвердилась. В лесном массиве у дороги вблизи поселка Спутник на месте разрушенной канализационной насосной станции (КНС-32) уже не первый год происходит масштабный сброс жидких бытовых отходов, — сообщает ОНФ. — Нечистотами залита территория в лесу площадью свыше тысячи квадратных метров».

В свою очередь администрация города Томска пояснила Федеральному агентству новостей, что канализационная насосная станция, установленная еще в советское время, была фактически снесена с применением тяжелой строительной техники.

А на месте сооружения выполнены благоустроительные и рекультивационные работы с использованием грунта и железобетонных изделий (плит перекрытий, крышек и фундаментных блоков).

«Данные обстоятельства делают невозможным устранение неисправности канализационной насосной станции либо установку на последнюю очистного оборудования, — пояснили местные чиновники. — В целях решения вопроса по ликвидации неблагоприятной экологической обстановки в точке сброса стоков на рельеф в районе поселка Спутник <…> в 2017 году получено заключение о соответствии построенного реконструированного объекта требованиям проектной документации и действующих норм от Главной инспекции государственного строительного надзора по Томской области, после чего было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее время администрацией города Томска проводится работа по определению специализированной эксплуатирующей организации в отношении канализационных очистных сооружений».

По мнению чиновников, как только «Тверь-200С» будет запущена, тогда и запах пройдет, и болото, образовавшееся за столько лет попустительского отношения, исчезнет. А что касается близости очистных сооружений к жилой застройке — так те гаражи и хозяйственные постройки «жилой застройкой не являются».

«На этапе строительства объекта установленные проектом размеры санитарно-защитной зоны соблюдены. Место слива стоков выбрано не случайно. Разрушение берега и мусор (навалы упавших деревьев) в реке Большая Киргизка были выявлены еще на стадии изысканий. <…> Сбросной коллектор запроектирован специально по существующей промоине с целью закрепления берега, — отмечают в администрации за подписью заместителя мэра Томска Валентина Брюханцева. — После определения эксплуатирующей организации и запуска канализационных очистных сооружений в работу линия водоотведения от поселка Спутник будет переключена на работу на очистные сооружения, по результатам чего выход сточных вод на рельеф местности будет ликвидирован».

По вопросам экологической обстановки и тому, как разлив канализации и собственно новые очистные сооружения повлияют на экологию, ФАН обратилось в Росприроднадзор Томской области. Однако на момент публикации статьи получить ответ не удалось.