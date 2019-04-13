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Жители Томской области задыхаются из-за нерабочей канализации, пока чиновники бездействуют

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Нерабочая канализация удушает жителей Томской области, пока чиновники бездействуют

Жить здесь опасно, но люди все равно живут — в поселке Спутник Томской области местные жители вынуждены дышать через рот. Тошнотворный запах канализации не дает наполнить легкие чистым воздухом. А все потому, что местные чиновники не торопятся разобраться с запуском очистных сооружений. Осветить ситуацию решило Федеральное агентство новостей.

Поселок Спутник был возведен в 1960-е годы для проживания обслуживающего персонала учебного ядерного реактора НИИ ядерной физики Томского политехнического университета. В 1964 году он вошел в состав города Томска, и с тех пор все, что там происходит, зависит от усилий городских чиновников.

История с очистными сооружениями началась еще в прошлом веке. В 1996 году небольшая насосная станция, обеспечивавшая нужды местных жителей и ядерный реактор института, сломалась. Оборудование не выдержало повышенной нагрузки городского коллектора, к которому было подключено.

Нерабочая канализация удушает жителей Томской области, пока чиновники бездействуют

По словам местных старожилов, тогда несколько сотен тысяч рублей, которые необходимы были на закупку качественного оборудования, ни у университета, ни у администрации не нашлось. Поломку решили устранить своими силами, и на протяжении последующих нескольких лет ремонтом насоса занимались специалисты политеха.

Однако устаревшее оборудование не смогло справиться с нагрузкой и окончательно сломалось. Сточные воды начали выливаться прямо на землю и полноводными ручьями нечистот стекать в реку Большая Киргизка.

«Запахи у нас идут от слива бытовых стоков на рельеф примерно в 900 м от жилой зоны, — пояснила ФАН местная неравнодушная жительница Нина Никитенкова. — Зимой, когда все замерзает и покрывается толстым слоем льда, запаха не чувствуется,  но как только наступает весна, лето — вонища стоит несусветная».

Нерабочая канализация удушает жителей Томской области, пока чиновники бездействуют

Несмотря на то что Спутник — поселок, сейчас на его территории проживают около двух тысяч человек. Помимо этого, рядом также расположены поселок Штамово и садово-огородный кооператив «Сосновка». Мириться с таким положением дел местные жители не захотели — и начали борьбу за чистый воздух, воду и экологию. 

В 2011 году в Советский районный суд города Томска прокурором Октябрьского района был подан гражданский иск в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации города Томска. В заявлении требовалось признать незаконным бездействие городских чиновников по организации водоотведения, а также обязать их принять все необходимые меры по ликвидации несанкционированного сброса сточных вод на рельеф местности. 

Нерабочая канализация удушает жителей Томской области, пока чиновники бездействуют

«Денег на решение проблемы очень долго не было. В 2016 году, вместо того чтобы поставить в канализационную насосную станцию (КНС-32) один или два новых насоса, нам неожиданно подсунули вариант очистных локальных сооружений, который начали строить рядом с поселком Спутник», — продолжила Нина Алексеевна.

Как следует из сайта государственных закупок, в апреле 2016 года был выбран подрядчик, который пообещал за 53 055 249 рублей (а с учетом изыскательных работ проект КОС составил 56 396,42 тыс. рублей. — Прим. ред.) произвести «реконструкцию системы водоотведения в пос. Спутник (решение судов) для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от пос. Спутник, с проектной мощностью 200 куб. м/сут».

Согласно техническому заданию, исполнитель должен был реконструировать существующий КНС-1 и использовать части напорного коллектора для подачи стоков к очистным сооружениям и строительства комплекса очистных сооружений.

Нерабочая канализация удушает жителей Томской области, пока чиновники бездействуют

Занятно, что на проектно-сметную документацию в конце марта 2013 года было получено положительное заключение экспертизы ОГАУ «Томскгосэкспертиза». Муниципальный контракт на реконструкцию департамент капитального строительства администрации города Томска заключил с ООО «Братство», которое должно было исполнить его к 1 декабря 2016 года.

В апреле 2017 года Октябрьский районный суд Томска рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску доктора технических наук, заведующего лабораторией №31 ядерного реактора, начальника производственного отдела радиофармпрепаратов Томского политехнического университета Виктора Скуридина к администрации Томска и ООО «Братство». Истец требовал прекратить строительные и пусконаладочные работы и запретить введение в эксплуатацию объекта капитального строительства — на только что построенном очистном биореакторе «Тверь-200С».

Нерабочая канализация удушает жителей Томской области, пока чиновники бездействуют

Стоит также отметить, что на сторону жителей встала Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области. В очередном судебном разбирательстве, на этот раз в Арбитражном суде, инициированном департаментом капитального строительства администрации города Томска, она пыталась добиться предписания устранить допущенные в ходе строительства нарушения — выход за пределы санитарной зоны и предельно близкое строительство к жилым домам (86 метров, а должно быть как минимум 150 метров).

Несмотря на приведение всех доводов, отстоять свою позицию Госинспекции не удалось. Суд также поддержал департамент, сочтя требования ответчика выходящими за рамки его ведения.

Нерабочая канализация удушает жителей Томской области, пока чиновники бездействуют

А тем временем, пока в судах идут многочисленные тяжбы, местные жители вновь забили в набат. Канализационные стоки начали так обильно растекаться, что не замечать их было уже нельзя.

Удостовериться в правдивости слов жителей Спутника решили не только члены общественной организации Общероссийского народного фронта (ОНФ), но и инспекторы управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Томской области.

«При проверке обоснованность жалоб жителей поселка Спутник подтвердилась. В лесном массиве у дороги вблизи поселка Спутник на месте разрушенной канализационной насосной станции (КНС-32) уже не первый год происходит масштабный сброс жидких бытовых отходов, — сообщает ОНФ. — Нечистотами залита территория в лесу площадью свыше тысячи квадратных метров».

Розлив нечистот в лесу возле поселка Спутник Томской области

В свою очередь администрация города Томска пояснила Федеральному агентству новостей, что канализационная насосная станция, установленная еще в советское время, была фактически снесена с применением тяжелой строительной техники.

А на месте сооружения выполнены благоустроительные и рекультивационные работы с использованием грунта и железобетонных изделий (плит перекрытий, крышек и фундаментных блоков).

«Данные обстоятельства делают невозможным устранение неисправности канализационной насосной станции либо установку на последнюю очистного оборудования, — пояснили местные чиновники. — В целях решения вопроса по ликвидации неблагоприятной экологической обстановки в точке сброса стоков на рельеф в районе поселка Спутник <…> в 2017 году получено заключение о соответствии построенного реконструированного объекта требованиям проектной документации и действующих норм от Главной инспекции государственного строительного надзора по Томской области, после чего было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В настоящее время администрацией города Томска проводится работа по определению специализированной эксплуатирующей организации в отношении канализационных очистных сооружений». 

Нерабочая канализация удушает жителей Томской области, пока чиновники бездействуют

По мнению чиновников, как только «Тверь-200С» будет запущена, тогда и запах пройдет, и болото, образовавшееся за столько лет попустительского отношения, исчезнет. А что касается близости очистных сооружений к жилой застройке — так те гаражи и хозяйственные постройки «жилой застройкой не являются».

«На этапе строительства объекта установленные проектом размеры санитарно-защитной зоны соблюдены. Место слива стоков выбрано не случайно. Разрушение берега и мусор (навалы упавших деревьев) в реке Большая Киргизка были выявлены еще на стадии изысканий. 

<…> Сбросной коллектор запроектирован специально по существующей промоине с целью закрепления берега, — отмечают в администрации за подписью заместителя мэра Томска Валентина Брюханцева. — После определения эксплуатирующей организации и запуска канализационных очистных сооружений в работу линия водоотведения от поселка Спутник будет переключена на работу на очистные сооружения, по результатам чего выход сточных вод на рельеф местности будет ликвидирован». 

Нерабочая канализация удушает жителей Томской области, пока чиновники бездействуют

По вопросам экологической обстановки и тому, как разлив канализации и собственно новые очистные сооружения повлияют на экологию, ФАН обратилось в Росприроднадзор Томской области. Однако на момент публикации статьи получить ответ не удалось.

«Сейчас труба выведена в лес и фекалии просто выливаются в лес, — подытожил Дмитрий, житель соседнего поселка Светлый, куда по весне и при ветре также доносится зловонное амбре. — Сейчас все начало таять. Запах стоит такой, что становится тошно.

Мы уже и не против того, чтобы запустили новые очистные сооружения, но их не запускают уже столько времени. И не факт, что в ближайшее время запустят».

Автор: Леонид Винчевский
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