Россияне рассказали, как выбирают автомобили
Москва, 13 апреля. Автомобилисты рассказали, как выбирают новое транспортное средство. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом «За рулем», большинство автомобилистов выбирают своих «железных коней», изучая специализированные ресурсы.
О том, что для выбора надежного автомобиля необходимо ознакомиться с публикациями на эту тему, рассказал 41% участников опроса. 27% респондентов отметили, что используют собственный опыт, 10% автомобилистов считают залогом надежности марку машины, столько же респондентов спрашивают друзей и знакомых, а 9% учитывают опыт таксистов.
Примечательно, что некоторые автомобилисты признались, что на их выбор влияет то, ездят ли на том или ином автомобили звезды шоу-бизнеса и известные люди.
По мнению обозревателя «За рулем» Михаила Колодочкина, за десятилетия активного развития авторынка серьезно изменилось отношение к понятию «надежная машина».
«Понятие «надежность» сегодня довольно размыто. Ореол автомобилей-миллионников давно рассеялся: любая машинка должна выходить свой гарантийный срок… Современный автомобиль из трудяги-ослика давно превратился в подобие ботинок или плаща: надоели — пошел и купил новые… Купит нормальная женщина себе платье, чтобы ходить в нем всю жизнь? Впрочем, мужчина тоже откажется», — отметил эксперт.
Колодочкин считает, что большинство автомобилистов при выборе новой машины все-таки ориентируются на личные предпочтения и ощущения.