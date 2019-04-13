Путин назвал благородной миссию турнира по дзюдо среди полиции и армии

Москва, 13 апреля. Президент России Владимир Путин отметил важную миссию Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, который в субботу открылся в Москве. Глава государства напомнил, что одной из главных задач мероприятия является помощь семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«Служит благородному делу — оказанию помощи семьям сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, сбережению памяти о павших героях», — отметил Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям турнира.

Российский лидер добавил, что сегодня турнир является одним из основных спортивных мероприятий международного уровня и помогает повысить физические навыки полицейских, военных и спасателей.

Кроме того, по словам главы государства, соревнования дают возможность укрепить сотрудничество между силовыми структурами разных стран и помогают популяризировать единоборства среди молодежи.

Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии проходит в тринадцатый раз. В этом году соревнования проводятся под девизом «Мы помним». Принять участие в них приехали 14 команд, в том числе из Греции, Австрии, Белоруссии, Литвы, Чехии и Японии.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил спарринг-тренировку российских дзюдоистов в Сочи. Он пообщался со всей командой и сфотографировался со спортсменами. Участие в тренировке также принимал олимпийский чемпион Беслан Мудранов.