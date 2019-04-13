РФ зафиксировала шесть обстрелов в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия в Сирии

Москва, 13 апреля. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали шесть обстрелов за сутки в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Российские и турецкие группы контроля продолжают мониторинг соблюдения режима прекращения огня в зонах деэскалации в Сирии.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев нарушений режима прекращения боевых действий: Латакия – два, Идлиб – два, Алеппо – два», — констатировали в военном ведомстве.

Турецкие наблюдатели за последние сутки зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня. По их данным, семь обстрелов было совершено в Идлибе, три — в Хаме и один — в Алеппо.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что новая партия сирийских беженцев покинула лагерь в Иордании и прибыла на родину через контрольно-пропускной пункт «Насиб».