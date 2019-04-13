В Совфеде резко ответили Помпео на слова о «вмешательстве» РФ в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию во «вмешательстве» в дела Венесуэлы, выступая в прямом эфире телеканала Mega TV. На его заявление отреагировал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По словам главы американского Госдепартамента, Россия сохраняет свое присутствие в Венесуэле якобы вопреки желанию венесуэльского народа и руководства.

«Россия вмешалась. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вмешались неправомерно. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы находиться в стране. Они находятся там как враждебное государство», — заявил Помпео, подчеркнув, что Николас Мадуро — это «бывший лидер» этой латиноамериканской страны, а Хуан Гуайдо — новый «избранный руководитель».

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон не исключает военной интервенции в Венесуэлу, поскольку «рассматриваются все возможности», чтобы Мадуро ушел.

«Какое вмешательство России? Это Соединенные Штаты назначили президента суверенной страны, что является грубейшим нарушением международного права и Устава ООН. И теперь американцы всему миру позиционируют Гуайдо как единственного представителя венесуэльского народа, хотя этого «президента» вообще никто не избирал, и конституция Венесуэлы не предусматривает возможности трансформации председателя парламента в главу государства. Это полный абсурд», — резко прокомментировал заявление Майка Помпео заместитель главы комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Андрей Климов.

По словам сенатора, законно избранные власти Венесуэлы, которые еще признавались США, заключали договоры с Россией, в соответствии с которыми сегодня взаимодействуют Москва и Каракас.

«А вот американцев никто не просил устраивать попытку госпереворота в Венесуэле. Но они к этому давно шли и завербовали Гауйдо на территории бывшей Югославии еще лет десять назад. Господину Помпео не привыкать называть белое — черным, а черное — белым. И это происходит не от неграмотности, а потому, что там зашкаливает цинизм. Ничего не изменилось со времен госсекретаря Колина Пауэлла, который размахивал в ООН пробиркой со стиральным порошком, утверждая, что это оружие массового поражения, и на основании этого разбомбили Ирак. Ничего нового — ложь и цинизм», — заявил Климов.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищными планы Вашингтона внести в Совбез ООН резолюцию о признании Хуана Гуайдо главой Венесуэлы.