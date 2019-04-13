Почти полторы тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Москва, 13 апреля. Около полутора тысяч сирийских беженцев, которые покинули страну во время военного конфликта, вернулись в САР в течение суток. Об этом сообщает центр приема, распределения и размещения беженцев.

Из Ливана вернулось более 350 человек, среди них почти 200 детей, из Иордании — более тысячи человек.

«Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 384 человек (женщин – 115, детей – 196), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1088 человек (женщин – 326, детей – 555)», — информируют в центре, занимающемся вопросами оказания помощи беженцам.

Сообщается также, что за сутки инженерами сирийской армии разминировано 2,6 гектара территории и ликвидирован 41 взрывоопасный предмет.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей писало, что беженцы постепенно покидают лагерь «Эр-Рукбан», находящийся на оккупированной США территории, и возвращаются на родину.