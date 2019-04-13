Вызывающий рак паразит обнаружен в популярных местах отдыха

Москва, 13 апреля. Ученые из Университета Ганы обнаружили способную вызвать рак инфекцию Bilharzia в популярных местах отдыха. Как уточняется, речь идет об инфекции Bilharzia.

В ходе исследований специалисты установили, что данная инфекция может стать причиной развития рака предстательной железы.

Медики проверили анализы мочи у пациентов с бильгарцией. Как выяснилось, паразит вызывает в клетках предстательной железы мощный «окислительный стресс», который и приводит к раку, передает «Газета Кемерова» со ссылкой на британское издание Express.

Исследователи уточнили, что инфекция Bilharzia встречается в водоемах на территории Египта, Бразилии, Кении, Танзании, Южной Африки. В организм человека она попадает через кожу во время купания.

Ранее канадские ученые из Университета Британской Колумбии определили, что лучше всего есть на завтрак диабетикам второго типа, чтобы избежать скачков уровня сахара в крови в течение дня. Они рекомендовали употреблять с утра низкоуглеводную, но насыщенную жирами пищу.