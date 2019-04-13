Штабы Порошенко и Зеленского договорились о формате дебатов

Киев, 13 апреля. Представители кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко согласовали форматы предстоящих дебатов на стадионе «Олимпийский», сообщил заместитель генерального директора комплекса Виктор Анисимов.

Представитель «Олимпийского» в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал, что на встрече штабы согласовали «формат мероприятий», в котором будет выступать каждый участник второго тура президентских выборов. Отмечается, что форматы немного отличаются, но оба кандидата в президенты смогут участвовать в выступлении друг друга.

Заместитель главы комплекса не стал раскрывать подробности, сославшись на коммерческую тайну и на соображения безопасности. Он добавил, что и Зеленский, и Порошенко подали заявки на 19 апреля.

Напомним, выборы президента Украины состоялись 31 марта. Никто из кандидатов не смог набрать в первом туре необходимого количества голосов, чтобы стать победителем. Позже ЦИК Украины объявила о проведении второго тура, в котором примут участие лидеры первого тура — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур запланирован на 21 апреля.

Перед вторым туром кандидаты в президенты Украины договорились провести дебаты. Зеленский предложил Порошенко встретиться на самом большом в Киеве стадионе — «Олимпийском». Действующий глава государства принял вызов своего оппонента.