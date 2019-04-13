Эксперты рассказали, как банковским клиентам не попасться в ловушку мошенников

Москва, 13 апреля. В российский банках предупредили клиентов об активизации мошенников. Эксперты рассказали, как не попасться в ловушку бандитов.

Информацию об активизации мошенников подтвердили в «Промсвязьбанке», «Райффайзенбанке» и «Альфа-банке». Эксперты, специализирующиеся на борьбе с киберпреступлениями и защите информации, обратили внимание, что «охотники за чужими счетами» предпочитают использовать не вредоносные программы, а формы психологического воздействия.

В кредитных организациях подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах нельзя называть по телефону данные своей карты и пароль от личного кабинета. По словам экспертов, даже если вам позвонили из банка — на телефоне высветился соответствующий номер — возможно, с вами говорит мошенник. Они пояснили, что с 2017 года набирают популярность специальные сервисы IP-телефонии с возможностью подмены или маскировки номера.

Собеседник по телефону может назвать клиента банка по ФИО, озвучить его паспортные данные и другую личную информацию. На телефон пользователя счета может прийти сообщение от банка, которое «сотрудник» попросит прочитать, а затем, ссылаясь на сомнительную операцию, потребует назвать срок действия карты, ее номер и трехзначный CVV-код. Эксперты подчеркивают, что делать это категорически нельзя.

Заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин пояснил, что более 80% хищений денег производится с использованием методов социальной инженерии. По данным Центробанка России, в прошлом году мошенники вывели с банковских карт россиян 1,3 миллиарда рублей, пишет «Известия».

Накануне СМИ сообщили, что в Сети опубликованы данные 120 тысяч банковских клиентов, которые были занесены в черный список. Однако Центробанк и Росфинмониторинг настаивают на невозможности утечек.