Активисты из Казани ремонтируют старые велосипеды и дарят их детям

Проектный менеджер из Казани Айгуль Гарипова — создатель проекта «ВелоДобро», где активисты собирают старые велосипеды, ремонтируют их и дарят детям-сиротам и детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Айгуль рассказала о зарождении проекта и поделилась грандиозными планами на ближайший год.



Идею будущего проекта «ВелоДобро» привез из кругосветного путешествия на велосипеде председатель союза велосипедистов Республики Татарстан Ильдус Янышев. Он рассказал активистам, что, посетив Францию, встретил подобный проект, где мужчина на базе своей частной мастерской собирает старые велосипеды, ремонтирует их и отправляет в виде гуманитарной помощи в страны Африки.

«Мне показалась эта идея очень интересной, потому что она несет в себе достаточно большую пользу — не просто вторая жизнь велосипеда, но и благотворительная часть. Тогда было принято решение, что мы попробуем реализовать подобный проект в Республике Татарстан. Подали заявку в Фонд президентских грантов, там получили поддержку. С начала лета 2018 года приступили к проекту», — рассказала о зарождении проекта его руководитель Айгуль Гарипова.

В команде проекта «ВелоДобро» пять человек. По словам руководителя проекта, двое из них — мастера и заняты ремонтом, починкой и восстановлением техники. Но это не снимает с них и других обязанностей. Как часть команды проекта, они также со всеми остальными организуют мероприятия, на которых проводят агитационную работу и сбор велосипедов.

«Сама по себе благотворительность воспринимается однообразно: это помощь детям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для людей, которые никогда не сталкивались с такими вещами, как сбор старых велосипедов, это было достаточно необычно. Были сомнения, насколько люди включатся в эту работу, будут готовы поддерживать проект. К счастью, мы встретили достаточно много положительных откликов. Проект позитивно встретили, активно начали поддерживать», — поделилась Айгуль.

Айгуль Гарипова рассказала, что проект не предполагал мгновенной популярности. Активисты предполагали, что с течением времени и путем проведения мероприятий, общения с людьми заявить о себе удастся за пару месяцев. Но люди стали активно откликаться практически сразу.

«Цель нашего проекта — собрать до конца мая 2019 года тысячу велосипедов, отремонтировать их и передать детям. Она успешно реализуется. На сегодняшний день мы собрали порядка 700 велосипедов», — заявила собеседница.

Активисты сотрудничают с местными общественными организациями и администрацией города Казань, которые помогают им распространять информацию о ближайших мероприятиях и событиях.