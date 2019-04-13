Назван ТОП-5 автомобилей с лучшим салоном стоимостью до 3 млн рублей

Москва, 13 апреля. Эксперты автомобильного рынка составили список лучших машин с точки зрения удобства салона. В список были включены только автомобили, которые стоят дешевле трех миллионов рублей.

На первое место специалисты поставили популярный кроссовер Volkswagen Tiguan. Его салон назван строгим и лаконичным, при этом он выполнен из высококачественных материалов. Сделать эксплуатацию Tiguan еще приятнее помогут подсветка и панорамный люк, которые добавят на заводе при желании покупателя.

Второе место у автомобиля Genesis G80 — эксперты отметили комфортные сидения и многофункциональный дисплей модели. Заслуживает отдельного упоминания и качественная отделка салона Genesis G80.

Замыкает тройку лидеров спортивный седан Kia Stinger. Для создания салона авто были использованы качественные материалы отделки, в целом машина смотрится дорого и практично, пишет портал Speedme.

В пятерке автомобилей с лучшим салоном также Mazda CX-9 и Volvo XC 40. Первый авто имеет три полноценных ряда сидений, что обеспечивают комфорт каждому из пассажиров, интерьер Volvo — это образец эргономичности с интуитивно понятной системой управления.

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей с точки зрения срока службы двигателя.