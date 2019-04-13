Психолог советует, как справиться с паникой в кризисной ситуации, подобной КТО в Тюмени. ФАН-ТВ

Специалист рассказал, как вести себя, если вы стали свидетелем контртеррористической операции, подобной той, что произошла накануне в Тюмени.

Важно понимать, что если на ваших глазах происходит антитеррористическая операция, то паника — это совершенно нормальная реакция на угрозу. Для того, чтобы не дать себе поддаться такому состоянию, нужно постараться сократить объем получаемой информации, чтобы не накручивать себя.

«Можно переключить себя на интеллектуальные задачи, чтобы не заниматься обдумыванием ситуации», — советует практикующий психолог, психотерапевт, директор академии психологической практики Миля Эбрагимова.

Отойти от нервного напряжения поможет также физическая активность или занятие какими-то домашними делами — стирка, уборка, готовка. Можно позвонить друзьям, и обсудить с ними то, что с вами происходит, что вы чувствуете.

«Можно дать себе установку, что сейчас, когда службы проводят эти антитеррористические мероприятия, как будто бы вы тоже на работе, вы сейчас один из специалистов, который помогает государству справиться с этой задачей», — добавляет психолог.

Важно понимать, что основная задача — выжить, и то, что вы делаете будучи «на работе» — это нормальные действия, которые ведут к урегулированию ситуации. Если паника все же овладела вами, и вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией — можно побить себя по щекам, кусать губу, постараться как можно быстрее прийти в равновесие.

Хотим напомнить и об элементарных правилах поведения в толпе в случае бегства или массовой эвакуации. Нужно вспомнить все, чему учили в школе на уроках ОБЖ: бросить сумки, зонты, пакеты, наглухо застегнуть одежду и карманы на ней, двигаться по направлению течения толпы и стараться удержаться на ногах — эти действия могут спасти вам жизнь.