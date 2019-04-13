СК РФ рассказал о расследовании дела тюменских боевиков

Тюмень, 13 апреля. Следственные органы СК РФ по Тюменской области выясняют все обстоятельства по делу о террористах «Исламского государства»1, которые были ликвидированы прошедшей ночью, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тюменские следователи подтвердили ликвидацию двух террористов запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ). Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к убийству общеопасным способом по предварительному сговору и о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«Сотрудниками следственного управления СК РФ по Тюменской области проведены осмотры мест происшествия, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, пожарно-техническая, молекулярно-генетические»,— рассказала официальный представитель следственного управления.

В доме, где находились боевики, сбыли обнаружены два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, а также элементы взрывных устройств, религиозная литература, носители электронной информации. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Прошедшей ночью в Тюменской области была проведена контртеррористическая операция. Террористы ИГИЛ1 открыли огонь по силовикам, после чего были ликвидированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.