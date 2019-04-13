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Рязанская полиция рассказала, как уберечься от мошенников в Интернете

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Рязанская полиция рассказала, как уберечься от мошенников в Интернете

Рязань, 13 апреля. Управление МВД России по Рязанской области предупредило граждан о дистанционном мошенничестве через Интернет с использованием банковских карт и средств связи.

По данным полиции, в Рязанской области участились случаи подобного мошенничества. Жертвами преступников становятся покупатели автомобильных запчастей, бытовой техники и других товаров в Сети.

Они перечисляют деньги пользователям, которые представляются продавцами товаров и звонят из других регионов России. Однако позднее выясняется, что их обманули. Управление МВД рекомендует не вносить предоплату за товар до его получения.

Не следует сообщать никому данные своей платежной банковской карты. Как правило, мошенники не соглашаются на иные способы оплаты товары, кроме электронного.

Если вам позвонили и представились сотрудником вашего банка, не передавайте ваши данные. Воспользуйтесь услугами банковского учреждения в его официальном офисе.

Автор: Ирина Селезнева
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