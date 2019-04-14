Студенты сирийской Эс-Сувейды выступили против решения США по Голанским высотам

Дамаск, 14 апреля. Студенты колледжей и институтов сирийской провинции Эс-Сувейда вышли на улицы, чтобы выступить против декларации, подписанной президентом США Дональдом Трампом. Согласно этому документу, спорная территория Голанских высот становится частью Израиля.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Скандальная декларация была подписана во время встречи американского президента с премьер-министром Израиля в Вашингтоне. Трамп согласовал документ, прекрасно осознавая, что он противоречит международным резолюциям, в том числе резолюции Организации Объединенных Наций и Совета безопасности.

Ряд европейских лидеров выступили против решения Трампа, российские власти также резко раскритиковали одностороннее принятие США подобной декларации. В то же время по всей территории сирийской республики прошли многочисленные протесты: люди выходили на улицы родных городов с транспарантами. Многие из них открыто заявили, что решение США является прямой атакой на САР. Они также выразили готовность поддержать сограждан, проживающих в районе Голанских высот, понимая, какой непростой период они сейчас проходят.

Ранее сообщалось, что жители сирийской провинции Дейр-эз-Зор устроили акцию, направленную против решения президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами.

Стоит отметить, что Голаны были незаконно аннексированы Израилем в 1967 году во время Шестидневной войны. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке аннексировал историческую территорию сирийской республики. Принадлежность высот долгое время была основным предметом израильско-сирийского конфликта.