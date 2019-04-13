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Тела ликвидированных в Тюмени боевиков находятся на экспертизе

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Тела ликвидированных в Тюмени боевиков находятся на экспертизе

Тюмень, 13 апреля. Тела ликвидированных в ходе контртеррористчиеской операции в Тюмени боевиков находятся в морге на экспертизе, сообщил Федеральному агентству новостей источник в Следственном комитете.

По словам собеседника агентства, пока личности боевиков и их национальность не установлены.

Напомним, в ночь на 13 апреля сотрудники управления ФСБ по Тюменской области ликвидировали двух членов террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России). После проведения операции следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Дарья Смолина
Источник: Федеральное агентство новостей
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