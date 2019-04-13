Сирия новости 13 апреля 12.30: «Тахрир аш-Шам» открыла огонь по Алеппо, в Идлибе продолжаются бои между САА и террористами

Сирия, 13 апреля. «Тахрир аш-Шам» обстреляла район Аз-Захра в Алеппо, в Идлибе продолжаются бои между САА и террористами, военный конвой международной коалиции уехал из Ракки в Ирак. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины радикалов в Алеппо, ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала КПП САА в Даръа.

Международная коалиция: вывела часть сил из Ракки.

Провинция Алеппо

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по уничтожению мин и боеприпасов радикальных исламистов в районе Аль-Рамуса на окраине административного центра провинции Алеппо, передает информационное агентство SANA. Также бойцы правительственных сил зачищают от опасных следов присутствия джихадистов поселение Шейх-Наджар.

Террористы «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по району Аз-Захра, сообщает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

Провинция Даръа

Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что боевики «спящей ячейки» «Сирийской свободной армии» (ССА) атаковали контрольно-пропускной пункт правительственных сил САР в районе Аль-Махата провинции Даръа.

Напомним, члены радикальных формирований вынужденно сдали свои позиции сирийской армии летом прошлого года.

В административном центре региона продолжаются акции протеста против решения президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает местный Twitter-канал (@syria24media).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры»1. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что перестрелки между САА и радикалами отмечаются в окрестностях населенного пункта Хувейн.

Кроме того, по данным информационного агентства Al-Masdar News, правительственные войска САР атакуют позиции джихадистов недалеко от Хан-Шейхуна.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@CombatChris1), что международная коалиция вывела часть техники и личного состава из населенного пункта Айн-Исса. По данным автора публикации, военный конвой западного альянса направился в Ирак.

Вертолет ВВС международной коалиции приземлился в районе Шухада административного центра региона, пишет Twitter-канал (@Raqqa_SL).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)