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Трамп обвинил демократов в массовом бегстве жителей Нью-Йорка

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Трамп обвинил демократов в массовом бегстве жителей Нью-Йорка

Вашингтон, 13 апреля. Политика демократов в отношении мигрантов стала причиной массового бегства жителей Нью-Йорка из города, считает президент США Дональд Трамп.

На своей странице в Twitter американский лидер отметил, что демократы в штате Нью-Йорк заблокировали законопроект об оплате обучения в колледжах для членов семей военных, погибших в Ираке. В то же время они одобрили помощь нелегальным иммигрантам, передает телеканал «360».

«Неудивительно, почему так много людей уезжает из Нью-Йорка. Очень грустно!» — подчеркнул Трамп.

Ранее, как сообщала газета The Washington Post, президент США Дональд Трамп перепутал место рождения своего отца. Согласно информации из открытых источников, Фред Трамп родился в 1905 году в Нью-Йорке в семье баварских эмигрантов. Однако американский президент заявил, что Трамп-старший родился в Германии.

Автор: Василий Котов
Источник: Twitter
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