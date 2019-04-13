Почему российские комплексы ПВО стали «кошмаром для НАТО»

Российская зенитная ракетная система С-400 «Триумф» — одна из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире. И если для Кремля она стала «бестселлером», то для НАТО превращается в «кошмар». Об этом заявил немецкий журналист Гернот Крампер в статье, опубликованной журналом Stern. Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии Федеральному агентству новостей пояснил, что российские системы превосходят американские по нескольким показателям.

Немецкий журналист признался, что характеристики комплекса С-400, ставшего опасным даже для американских самолетов-«невидимок», впечатляют как в плане обнаружения цели, так и в плане радиуса действия.

Крампер уверен, что российские ЗРК для Турции более выгодны. Благодаря ним Анкара встала на путь «меньшей зависимости» от НАТО.

«С-400 считается более продвинутой, чем система Patriot, и к тому же стоит почти в два раза дешевле», — подчеркнул автор немецкого издания Stern.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заметил, что все написанное Крампером соответствует действительности и российский «Триумф» по своим характеристикам и эффективности превосходит американскую систему Patriot примерно в 2,5 раза.

«Да, автор не назвал конкретные характеристики С-400, потому что они не известны Западу, но немецкий журналист основывался на имеющемся опыте применения этих систем. И российская [система] превосходит американскую по дальности перехвата цели, по дальности ее обнаружения, по скорости перехвата цели и по точности ее перехвата», — сказал Алексей Леонков.

Он напомнил, что С-400 — это не только пусковые установки, но и станции радиолокационного обнаружения, позволяющие видеть большую номенклатуру целей, в том числе так называемые самолеты-«невидимки».

«Ракеты, которые летают от комплекса С-400 на максимальную дальность, развивают скорость порядка 4,8 км/с. То есть они очень быстро достигают цели и могут совершать маневры с перегрузкой до 20-30 g, что недоступно для американских «невидимок». Именно поэтому, когда С-400 были поставлены на боевое дежурство в районе сирийской авиабазы Хмеймим, количество провокаций со стороны авиации западной коалиции резко уменьшилось», — пояснил военный эксперт.

В качестве еще одного доказательства того, что С-400 гораздо надежнее Patriot, Алексей Леонков привел недавно проведенные испытания, организованные силами противовоздушной обороны Народной освободительной армии Китая.

«Они испытали одну из ракет, дальность которой составляла 250 км, и сбили ею цель, которая летела на скорости 3 км/с. То есть китайцы доказали, что наша система С-400 на максимальной дальности сбивает цель, и за цифрами, стоящими в технических характеристиках наших комплексов, стоит реальность. А ЗРК Patriot свою максимальную дальность может обеспечить, только если в воздухе висит самолет-разведчик или система «Авакс», которая видит далеко и сообщает ЗРК, с какой стороны идет цель. Цель типа ракеты Patriot может сбить с помощью «Авакса» на дальности 100 км, а без него видит ее на 50 км», — рассказал собеседник ФАН.

Он добавил, что США сейчас работают над созданием системы, близкой к С-400.