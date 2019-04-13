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Жительница Тюмени рассказала о готовивших теракт боевиках

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Жительница Тюмени рассказала о готовивших теракт боевиках

Тюмень, 13 апреля. Члены террористической группировки, ликвидированные в ночь на 13 апреля в ходе контртерористической операции в Тюмени, заехали в дом за несколько дней до случившегося, сообщила жительница соседнего дома.  

Женщина сообщила, что в соседний дом на Амурской улице заехали два человека. Местная жительница, описывая внешность новых соседей, отметила, что у мужчин были длинные бороды. 

По ее словам, дом был выставлен на продажу, сообщил Ura.ru.

Напомним, в ночь на субботу в Тюмени прошла контртеррористическая операция, в ходе которой были ликвидированы боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в СК, личности террористов пока не установлены, их тела находятся на экспертизе. После операции было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что боевики готовили теракт. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Данила Копп
Источник: Ura.ru
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