Жительница Тюмени рассказала о готовивших теракт боевиках

Тюмень, 13 апреля. Члены террористической группировки, ликвидированные в ночь на 13 апреля в ходе контртерористической операции в Тюмени, заехали в дом за несколько дней до случившегося, сообщила жительница соседнего дома.

Женщина сообщила, что в соседний дом на Амурской улице заехали два человека. Местная жительница, описывая внешность новых соседей, отметила, что у мужчин были длинные бороды.

По ее словам, дом был выставлен на продажу, сообщил Ura.ru.

Напомним, в ночь на субботу в Тюмени прошла контртеррористическая операция, в ходе которой были ликвидированы боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в СК, личности террористов пока не установлены, их тела находятся на экспертизе. После операции было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что боевики готовили теракт.

1 Организация запрещена на территории РФ.