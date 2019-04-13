Ученые рассказали, как сделать соленую пищу более полезной

Вашингтон, 13 апреля. Ученые придумали способ сделать соленую пищу менее вредной. О результатах исследования рассказала профессор наук о продуктах питания, сотрудница Университета штата Вашингтон Кэролин Росс.

Росс обратила внимание, что ученые смогли почти на четверть снизить в пище количество пищевой соли или хлорида натрия без потери ее вкусовых качеств. Она пояснила, что секрет кроется в комбинации различных солей.

Если хлорид натрия наносит вред организму, то хлорид кальция или хлорид калия не являются опасными для человека. Проблема в том, что эти соли невкусные, однако в определенном сочетании могут оказаться не хуже вредного аналога. Росс подчеркнула, что ученые смогли сделать соленую пищу более полезной, сохранив ее вкус.

«Это скрытый подход, а не покупка продуктов, помеченных словами «с пониженным содержанием соли», что многим не по душе», — приводит ее слова «Российская газета».

Для проверки результатов исследования ученые использовали дегустации и «электронный язык» — прибор для тестирования продуктов. Выяснилось, что идеальное сочетание солей соответствует следующим пропорциям — 96,4% хлорида натрия с 1,6% хлорида калия и 2% хлорида кальция. Кроме того, можно использовать сочетание из двух солей — 72% хлорида натрия и 22% хлорида кальция.

Специалисты напомнили, что избыток соли в организме приводит к повышенному кровяному давлению, появлению лишнего веса и ряду других проблем.

Ранее канадские ученые из Университета Британской Колумбии заявили, что идеальный завтрак для диабетиков второго типа должен содержать большое количество жиров и мало углеводов.