Телеведущая Лазарева рассказала, как преодолевает жизненные трудности

Москва, 13 апреля. Российская телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, как после проблем в жизни открываются новые горизонты. По ее мнению, порой для преодоления трудностей стоит утешить себя добрыми словами.

В последнее время на просторах Интернета все чаще появляются сообщения о разводе шоумена Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой. Супруги уже несколько лет живут раздельно: Лазарева в Испании, а Шац в России. Отношения на расстоянии лишь подогревали слухи о серьезных проблемах в семье телеведущих. Однако пара к таким нападкам отнеслась крайне спокойно.

«Если пара живет как-то нестандартно, то со стороны общества начинается порицание», — заявил Шац в интервью StarHit.

По его словам, младшая дочь учится в Испании, поэтому супруга осталась там, а он помогает старшим детям в России.

Лазарева на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала, как следует преодолевать жизненные невзгоды.

«Всегда, когда мне было плохо или больно, а я преодолевала это, — становилось жить еще интереснее, все перло, и достигались новые горизонты. Не сразу, да. Потому что иногда было так больно, что сознание отключалось на какое-то время, болевой шок топает, ты думаешь, наверное, я сошла с ума», — написала она.

По ее мнению, в таких ситуациях лучше позволить чувствовать боль, утешить себя добрым словом и заставить идти вперед. Она добавила, что рано или поздно эта черная полоса в жизни закончится и настанет новый и более успешный период, отметил «Пятый канал».