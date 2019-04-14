День донора для помощи бойцам САА прошел в сирийской Эс-Сувейде

Дамаск, 14 апреля. Обычные сирийские служащие и студенты участвуют в кампании по сдаче крови в сирийской провинции Эс-Сувейда. Мероприятие проводится в поддержку сирийской правительственной армии, чтобы помочь раненым в боях солдатам.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Стоит отметить, что сирийская провинция Эс-Сувейда была освобождена летом 2018 года в рамках масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Вместе с Эс-Сувейдой от террористов были освобождены еще две провинции — Эль-Кунейтра и Даръа.

В данный момент жители Эс-Сувейды начинают постепенно приходить в себя и возвращаются к прежней жизни. Каждый из них безмерно благодарен сирийской правительственной армии, чьи бойцы отдали свои жизни ради очищения родины от терроризма. Для многих приход сирийских военных стал символом свободы и безопасности.

После освобождения на территории Эс-Сувейды начали восстанавливаться муниципальные объекты, в том числе больницы, школы, госпитали. Оставшиеся без работы люди получили возможность реализоваться в своей профессии и зарабатывать деньги для семьи.

Ранее сообщалось, что центр обучения и социально-психологического образования Аль-Ибда в Эс-Сувейде предлагает бесплатный курс для учащихся и дипломированных специалистов из окрестностей сирийской провинции.Таким образом, люди смогут как можно быстрее восстановить потерянные знания и подготовиться к новой работе.

Всего институт туризма организовали программу для более чем 100 студентов. Тема курса получила название «Способы повышения производительности и эффективного управления временем». Уже готовы все этапы для начала обучения, в том числе создан четкий план и ежедневные задачи.