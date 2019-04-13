Назван идеальный завтрак для диабетиков

Москва, 13 апреля. Идеальный завтрак для диабетиков второго типа должен содержать большое количество жиров и мало углеводов, считают канадские ученые из Университета Британской Колумбии.

«Включение низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может считаться легким способом избежать скачков сахара», — пояснили они.

Самый правильный завтрак для страдающих диабетом исследователи выявили на основе двухдневного эксперимента. В первый день добровольцев накормили омлетом, во второй они получили на завтрак овсянку с фруктами. При этом основные приемы пищи в течение дня оставались одинаковыми.

Уровень сахара в крови добровольцев фиксировался каждые пять минут с помощью специальных приборов. Как выяснилось, жирный и низкоуглеводный омлет помог предотвратить выбросы сахара сразу после приема пищи, при этом эффект сохранялся в течение всего дня, передает газета «Известия» со ссылкой на Medical Xpress.

«Общий эффект контроля и стабильности уровня глюкозы стал для нас неожиданностью», — отметили ученые.

Ранее, как передавал телеканал «360», эксперты напомнили, какие фрукты и овощи нельзя есть людям, сидящим на диете. В частности, похуданию не будут способствовать свежие помидоры, лук, чеснок, фасоль, горох, белокочанная капуста. По словам специалистов, они могут нарушить пищеварение.