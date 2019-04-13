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Экономика

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

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Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Москва, 13 апреля. Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода ПИН-кода до трех тысяч рублей.

Безналичные платежи пользовались особой популярность у россиян, и Visa в середине марта объявила о намерении повысить лимит платежа без ввода ПИН-кода. Раньше клиенты могли не вводить ПИН-код, если сумма покупки составляла не более тысячи рублей.

Директор по развитию платежных решений компании «Эвотор» Заур Бесолов уверен, что увеличение лимита по бесконтактным платежам в России давно назрело. По его мнению, такое решение позитивно скажется на дальнейшем развитии бесконтактных оплат и оплат по картам, которые способствуют прозрачности экономики.

Платежные системы MasterCard и «Мир» пока не собираются менять лимит, который составляет тысячу рублей.

Автор: Данила Копп
Источник: РИА Новости
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