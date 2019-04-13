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Зачинщику массовой драки Кучерову грозит дисквалификация на несколько игр в НХЛ

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Зачинщику массовой драки Кучерову грозит дисквалификация на несколько игр в НХЛ

Москва, 13 апреля. Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назначил слушание по инциденту с российским нападающим клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым.

Кучерову грозит дисквалификация на несколько игр в НХЛ. В лиге 14 апреля проведут слушание по инциденту во время матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Коламбус Блю Джекетс».

Во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли российский хоккеист стал инициатором массовой драки на льду. На 56-й минуту Кучеров ударил в борт стоящего на коленях защитника «Коламбус Блю Джекетс» Маркса Нутиваару. На защиту коллеги вышли другие игроки команды соперника, после чего на льду началась массовая драка.

Судья удалил Кучерова до конца игры. Его команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла со счетом 1:5, пишет «Известия».

Автор: Катерина Иванова
Источник: Известия
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