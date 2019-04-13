Климкин поблагодарил Польшу за недопуск российского парусника «Седов» в страну

Киев, 13 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за недопуск российского парусника «Седов» в территориальные воды страны. Об этом украинский министр написал на своей странице в Twitter.

Климкин в очередной раз напомнил, что Киев считает Крым якобы украинской территорией. По его мнению, Москва «должна нести ответственность» за то, что жители полуострова в 2014 году решили войти в состав России. В связи с этим Климкин убежден, что власти Польши поступили правильно, не пустив в страну парусник с курсантами Керченского государственного морского технологического университета.

«Спасибо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому за решение отказать российскому паруснику «Седов» войти в территориальные воды страны»,— написал он в социальной сети, передает RT.

Дякуємо за рішення Прем'єр-міністра ????????@MorawieckiM про відмову російському паруснику "Сєдов" увійти до територіальних вод РП.Польща разом з Естонією стали на захист міжнародного права.#Крим - це #Україна,а #Росія повинна нести відповідальність за незаконні дії #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 12, 2019

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, где абсолютное большинство выступили за возвращение в состав России. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией», а Россию — «агрессором».

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ева Сувара заявила, что власти Польши запретили российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту войти в польские территориальные воды. Она уточнила, что такое решение вынес премьер-министр.