Глава Тюменской области рассказал о работе спецслужб во время КТО

Тюмень, 13 апреля. Сотрудники спецслужб продемонстрировали слаженную работу во время проведения контртеррористической операции в Тюмени, считает губернатор региона Александр Моор. Он поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение террористической угрозы.

«Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам, <…> слаженной работой нарушившим эти страшные планы. Все сработали как один механизм», — подчеркнул Моор в обращении на своей странице во «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что район, где были обнаружены боевики, был блокирован в кратчайшие сроки, и за время проведения операции ситуация не выходила из-под контроля силовиков.

«Было сделано самое главное — никто не пострадал из наших людей. Ни из тех, кто носит погоны, ни из тех, кто живет простой гражданской жизнью», — заметил глава региона.

Моор добавил, что на месте проведения КТО также работали сотрудники МЧС, медики, подразделения правительства области и администрации Тюмени, которые помогли силовикам оперативно провести эвакуацию населения из района.

Режим контртеррористической операции был введен в Тюмени накануне вечером. Он действовал в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа.

В ходе КТО были ликвидированы двое сторонников террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ). Как сообщал НКО, они готовили теракты в местах массового скопления людей.

Режим контртеррористической операции был отменен около шести утра. Всего из зоны оцепления было эвакуировано более 100 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.