Таллин стал мировой столицей «Тотального диктанта» в 2019 году

Москва, 13 апреля. Мировой столицей ежегодной акции «Тотальный диктант» в 2019 году стал Таллин. В эстонской столице свои знания русского языка проверят более двух тысяч человек.

В Центре русской культуры текст участникам акции продиктует его автор – Павел Басинский. Также в Таллине в качестве «диктаторов» выступят главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов, актер театра и кино Кирилл Кяро, актриса Русского театра, режиссер и телеведущая Татьяна Космынина.

Статус мировой столицы «Тотального диктанта» Таллин получил в связи с тем, что в течение трех последних лет становится самой большой площадкой акции в мире. В прошлом году в эстонской столице диктант написали 2300 человек, в 2017 – три тысячи, в 2016 насчитывалось 2300 участников.

Как уточнили руководители проекта, в 2019 году принять участие в «Тотальном диктанте» в Таллине планируют 2610 человек.

Общественная акция «Тотальный диктант» проводится с 2004 года. Каждый год в рамках мероприятия желающие могут проверить свои знания орфографии и пунктуации русского языка. Тексты для акции готовят известные писатели. В прошлом году диктант составила Гузель Яхина, акция прошла в 76 странах мира.