Хакеры хотят продать украденные данные сотрудников федеральных служб США

Вашингтон, 13 апреля. Группа хакеров похитила информацию о тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб Соединенных Штатов и намерена продать ее, сообщил интернет-портал TechCrunch.

По данным СМИ, злоумышленники взломали ресурс, связанный с Академией ФБР в Куантико. Хакеры заполучили информацию о сотрудниках правоохранительных органов — имена, их адреса, сведения об их электронной почте и должностях. Всего было украдено примерно четыре тысячи записей, отметил «ФедералПресс».

По данным интернет-портала, часть похищенной информации хакеры опубликовали на своем сайте, на каком именно, не уточняется в целях безопасности. Киберпреступники заявили, что взломали и другие ресурсы и намерены продать имеющиеся у них данные.