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Появилось видео нокаута Кроллы украинцем Ломаченко

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Появилось видео нокаута Кроллы украинцем Ломаченко

Лос-Анджелес, 13 апреля. Украинский боксер Василий Ломаченко победил в бою за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) соперника из Британии Энтони Кролла.

Бой между Ломанченко и Кроллой закончился в четвертом раунде. Трансляцию поединка в Лос-Анджелесе вел телеканал «Матч ТВ».

Украинец доминировал на протяжении всего четвертого раунда и завершил его отправлением Кроллу в нокаут. Победа досталась Ломанченко, украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

В Сети опубликовано видео нокаута Кроллы украинцем Ломаченко.

За период выступлений на профессиональном ринге Ломаченко одержал 13 побед и 1 поражение. Кролла за карьеру победил в 34 боях, 7 раз британец потерпел поражение, 3 битвы завершились вничью.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Top Rank Boxing ‏ в Twitter
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