Появилось видео нокаута Кроллы украинцем Ломаченко
Лос-Анджелес, 13 апреля. Украинский боксер Василий Ломаченко победил в бою за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) соперника из Британии Энтони Кролла.
Бой между Ломанченко и Кроллой закончился в четвертом раунде. Трансляцию поединка в Лос-Анджелесе вел телеканал «Матч ТВ».
Украинец доминировал на протяжении всего четвертого раунда и завершил его отправлением Кроллу в нокаут. Победа досталась Ломанченко, украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
В Сети опубликовано видео нокаута Кроллы украинцем Ломаченко.
WHAT A KNOCKOUT FROM LOMA!!! #LomaCrolla pic.twitter.com/xwJbxMmBDY— Top Rank Boxing (@trboxing) April 13, 2019
За период выступлений на профессиональном ринге Ломаченко одержал 13 побед и 1 поражение. Кролла за карьеру победил в 34 боях, 7 раз британец потерпел поражение, 3 битвы завершились вничью.