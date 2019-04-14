«Месяц сирийской книги» открылся в университетах Дамаска и Алеппо

Дамаск, 14 апреля. Генеральное библиотечное управление Сирии в сотрудничестве с Дамасским университетом открыло выставку под названием «Месяц сирийской книги» в рамках проведения культурного фестиваля по случаю Дня сирийской книги на факультете искусств. Фестиваль продлится до 30-го числа этого месяца.

На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Выставка включает более 1360 наименований, изданных Сирийской книжной ассоциацией, охватывающих различные аспекты человеческого знания, среди них есть художественные романы, поэтические сборники, литературная критика, интеллектуальные, политические, экономические, юридические, музыкальные исследования. Министерство культуры два с половиной года назад выпустило книги для людей с особыми потребностями.

На выставке также были представлены различные периодические издания, такие как журнал «Знания», журнал «Шам», а также «Культурные мосты», которые были перезапущены в течение последних двух лет. Все журналы доступны со скидками от 50 до 60 процентов.

Дирекция культуры Алеппо также открыла выставку «Месяц сирийской книги», которая включала около 600 разнообразных книг по культуре, литературе, поэзии, политическим книгам, книгам для детей и т. д. Мероприятие прошло в зале библиотеки Арабского культурного центра в Азизии.

Джабер Аль-Сагур, директор по культуре в Алеппо, сказал, что выставка является ежегодным мероприятием, организуемым министерством культуры страны с целью поощрения чтения среди людей, особенно детей и подростков. Выставка включает в себя издания, изданные Сирийским общим книжным управлением. Их продают с 50% скидкой. Романы, поэтические книги, учебные пособия и другие публикации и периодические издания, которые представляют интерес для отдельных лиц, потому что они рассказывают о том, что произошло во время войны в Сирии.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)