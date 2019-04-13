Уголовное дело возбудили после контртеррористической операции в Тюмени

Тюмень, 13 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом после контртеррористической операции в Тюмени, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Сотрудники управления ФСБ по Тюменской области в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Это произошло в ночь на 13 апреля.

После проведения контртеррористической операции сотрудники регионального Следственного комитета завели уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«Сотрудниками следственного управления СК РФ по Тюменской области проведены осмотры мест происшествия, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, пожарно-техническая, молекулярно-генетические», — говорится в сообщении СУ СК по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

1 Организация запрещена на территории РФ.