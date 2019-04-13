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ФАН-ТВ
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Появилось новое видео с домом в Тюмени, где прятались террористы. ФАН-ТВ

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ФАН-ТВ публикует новое видео из Тюмени, где видно то, что осталось от здания, где прятались террористы.

На данный момент, по сообщению штаба Национального антитеррористического комитета, режим КТО в городе отменен. Однако силовики продолжают работать на месте.

Напомним, в пятницу вечером в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками ФСБ была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух сторонников ИГ1, собиравшихся совершить теракты.

В результате проведенной операции боевики, отказавшиеся сдаться, были ликвидированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
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