Роскомнадзор предупредил россиян об опасности просмотра «Игры престолов»

Москва, 13 апреля. Роскомнадзор предупредил россиян о вирусных ссылках на восьмой сезон сериала «Игра престолов». Об этом говорится на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Роскомнадзор посоветовал поклонникам киносаги быть острожными при переходе на ссылки, которые обещают бесплатный просмотр сериала.

«Хотим вас предупредить: будьте очень осторожны и не переходите по сомнительным ссылкам, обещающим вам бесплатный просмотр», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве сообщили, что по данным исследования «Лаборатории Касперского», ссылки на финальный сезон «Игры престолов» чаще всего подвержены вирусу, а самыми опасными являются первая и заключительная эпизоды. Отмечается, что всего под прикрытием ссылок на «Игру престолов» могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного программного обеспечения.

«Игра престолов», созданная по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», выходит с 2011 года. Первую серию финального сезона покажут 14 апреля на телеканале HBO, отметил RT.

Ранее российский актер Михаил Черняк, подаривший голос Тириону Ланнистеру, рассказал, как может закончиться финальный сезон киносаги. По его мнению, создатели картины придумали «крючок», который позволит в дальнейшем развивать историю. Он не исключил, что продолжение сериала в таком случае будет выходить под другим названием.