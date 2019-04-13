Новый глава военсовета Судана пригласил оппозицию на переговоры

Хартум, 13 апреля. Новый глава переходного военного совета Судана Абдул Фаттах аль-Бурхан пригласил «силы объявления свободы и перемен» на переговоры. Предполагается, что встреча может состояться уже в эту субботу.

Как передает телеканал Sky News Arabia, новый глава военсовета приказал отпустить на свободу всех офицеров, которые защищали участников мирных митингов в Хартуме. Кроме того, он пригласил представителей оппозиции на встречу 13 апреля.

11 апреля в Судане произошел переворот. Президент Омар аль-Башир был взят под стражу. Министр обороны Судана Авад ибн Ауф заявил, что в течение двух лет страной будет управлять военный совет. В Судане на три месяца был введен режим чрезвычайного положения.

Однако глава военного совета Авад ибн Ауф продержался на своем посту не более двух суток: вскоре он объявил о своей отставке. Занимавший до февраля пост главы генштаба сухопутных войск Аль-Бурхан возглавил совет.

Ранее солдат армии Судана в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему жители страны не поддержали переворот, после которого президент Омар аль-Башир был отстранен от власти.