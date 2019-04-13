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Названы четыре правила зарядки смартфона

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Названы четыре правила зарядки смартфона

Москва, 13 апреля. Эксперты назвали четыре основных правила  зарядки телефона, которые позволят мобильному устройству работать дольше. Отмечается, что рекомендации наиболее актуальны для бюджетных и старых устройств.

Прежде всего, специалисты советуют не оставлять телефон заряжаться на ночь. В это время в электросети возникает переизбыток энергии, и смартфон может перегореть.

Также не рекомендуется ставить устройство на зарядку в машине до запуска двигателя. При запуске мотора происходит всплеск энергии, в результате которого гаджет может пострадать. Кроме того, вол время зарядки смартфона не стоит запускать «тяжелые» приложения.

Эксперты напомнили, что «сжечь» батарею могут плохие зарядные устройства.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, как защитить от вирусов телефон, работающий на операционной системе Android. Эксперты призвали пользователей загружать только официальные приложения и не забывать устанавливать обновления системы.

Автор: Василий Котов
Источник: Волгоградская правда
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