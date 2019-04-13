Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе «Кавказ» в Дагестане

Махачкала, 13 апреля. На трассе «Кавказ», в пяти километрах от города Хасавюрта столкнулись два автомобиля, сообщили в экстренных службах по Республике Дагестан.

ДТП произошло в Новолакском районе, при столкновении двух легковых автомобилей пострадали восемь человек. Три человека погибли на месте дорожного происшествия.

Остальных госпитализировали, они находятся в ЦГБ Хасавюрта. Последствия аварии ликвидировали 26 спасателей, 9 единиц техники. Ранее сообщалось, что в ночь на 13 апреля водитель иномарки устроил смертельное ДТП в Москве. Мужчина пытался уйти на авто от правоохранителей.