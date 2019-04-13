Порошенко рассказал о планах провести выборы в Донбассе

Киев, 13 апреля. Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен провести выборы в Донбассе до марта 2020 года.

Как пояснил Порошенко, перед этим должна состояться встреча лидеров стран «нормандского формата». К переговорам, по его словам, должна быть подготовлена повестка дня. В частности, как отметил Порошенко, необходимо начать реализацию компонента по безопасности минских соглашений: вывести из Донбасса войска, тяжелую технику.

«Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен — сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы», — заявил украинский президент.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. По итогам первого тура ни один из кандидатов не получил необходимого для победы количества голосов. Второй тур выборов назначен на 21 апреля. В нем примут участие шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.