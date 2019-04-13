Глава «новой церкви» Украины назвал Бандеру «гением нациеобразующего духа»

Киев, 13 апреля. Глава так называемой «новой церкви» Украины Епифаний Думенко назвал лидера националистов Степана Бандеру «гением украинского нациеобразующего духа».

Как пишет РИА Новости, во время выступления во Львовском национальном аграрном университете Думенко вспомнил о его выпускниках, которые, по его словам, «любили свою украинскую землю и ее народ».

«Среди них стоит отметить и вспомнить гения украинского национального и нациеобразующего духа Степана Бандеру, — заявил глава «новой церкви» Украины. — Он является славным выпускником именно вашего университета. И когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся».

Он уточнил, что многие утверждают, что слово «бандеровец» является ругательным, однако, по его мнению, такое обращение к украинцам — это якобы «честь», отмечается на сайте «новой церкви».

Напомним, в декабре прошлого года прошел так называемый «объединительный собор», на котором неканонические церковные структуры объединились в «новую церковь» Украины. Каноническая УПЦ МП отказалась принимать участие в этом мероприятии.

Бандера возглавлял в середине XX века «Организацию украинских националистов», которая была боевым крылом запрещенной в России «Украинской повстанческой армии». Она работала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с армией Адольфа Гитлера.

Ранее суд Киева признал неправомерными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название.